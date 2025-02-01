Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adliyede de tehdit

Adliyede de tehdit

04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kasetçalar gitti cep telefonu geldi

İTO'nun İstanbul enflasyon verilerini oluşturan sepeti bugünden itibaren yeni haliyle yayınlanacak. İTO Başkanı Avdagiç, "Önceki indeksimizde soba, video, kasetçalar gibi başlıklar vardı. Şimdi İstanbul'da doğal gazsız ev yok, video kaset izleyen yok. Hepimiz otomobil, cep telefonu, dijital platformlar kullanıyoruz" dedi.


Savcı siyasi bir figürmüş

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İBB Başkanı İmamoğlu dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ifade sırasında “yargı tacizi” altında olduklarını söyledi. Pehlivan, Başsavcı için de “Siyasi bir figür, terörle mücadele eden kimselerden değil” dedi.


Yolunuz açık olsun

G.Saray ve F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turundaki rakipleri belli oldu.


#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı