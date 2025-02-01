Adliyede de tehdit

Savcı siyasi bir figürmüş

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İBB Başkanı İmamoğlu dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ifade sırasında “yargı tacizi” altında olduklarını söyledi. Pehlivan, Başsavcı için de “Siyasi bir figür, terörle mücadele eden kimselerden değil” dedi.



