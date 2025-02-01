Adliyede de tehdit

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kasetçalar gitti cep telefonu geldi
İTO'nun İstanbul enflasyon verilerini oluşturan sepeti bugünden itibaren yeni haliyle yayınlanacak. İTO Başkanı Avdagiç, "Önceki indeksimizde soba, video, kasetçalar gibi başlıklar vardı. Şimdi İstanbul'da doğal gazsız ev yok, video kaset izleyen yok. Hepimiz otomobil, cep telefonu, dijital platformlar kullanıyoruz" dedi.
Savcı siyasi bir figürmüş
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İBB Başkanı İmamoğlu dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ifade sırasında “yargı tacizi” altında olduklarını söyledi. Pehlivan, Başsavcı için de “Siyasi bir figür, terörle mücadele eden kimselerden değil” dedi.
Yolunuz açık olsun
G.Saray ve F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turundaki rakipleri belli oldu.