Afyonkarahisar'da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu

20:1019/11/2025, الأربعاء
G: 19/11/2025, الأربعاء
DHA
Afyonkarahisar'da yedikleri patates kızartmasından sonra fenalaşan anne ve üç çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı.

Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 

Gelen ekipler aileye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 

 Ailenin yetişkin olan çocuğunun ise hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Ailenin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

