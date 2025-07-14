Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı'da trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

Ağrı'da trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

21:5814/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Ağrı'da motosikletin ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.45 sıralarında Erzurum Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Taylı (61) yönetimindeki 34 LE 8986 plakalı motosiklet, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası önünde U dönüşü yapmak için duraklayan Mahir A. idaresindeki 04 T 0038 plakalı ticari taksinin arka tamponuna çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Taylı ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Miyase Taylı (59) metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Ağrı
#Motosiklet
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz Salı bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, havale ve FAST ile ilgili her şey