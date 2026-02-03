Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Aile içi dehşet: 7 aylık hamile eşini silahla vurdu

Aile içi dehşet: 7 aylık hamile eşini silahla vurdu

14:363/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Antalya'da Abdullah A. (32), kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurup yaraladı. Abdullah A.'nın evden kaçış anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez’de 7 aylık hamile bir kadın, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından vuruldu.

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobille kaçtı

Abdullah A.'nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 

#Antalya
#emniyet
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2026?