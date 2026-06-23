AK Parti Ankara'da tarihi eşiği aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi gerçekleşti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara’da parti üyeliğinin 1 milyon sınırını geçtiğini açıkladı. Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce belirlediği yüzde 25’lik üyelik hedefinin de bu rakamla aşılmış olduğunu ifade etti.

1 /4 Ankara'da seçmenlerin yüzde 25,2'sine ulaşan AK Parti teşkilatı, bu oranla tarihi bir eşiği geride bırakırken, Özcan "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, milletin emanetine sahip çıkmaya, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

2 /4 Türkiye genelinde 12 milyonu aşkın üyesi bulunan AK Parti'nin, Ankara'daki 1 milyonu aşan teşkilat gücüyle siyasi alandaki liderliğini pekiştirdiği vurgulandı.

3 /4 ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması’nda konuşan Özcan, Ankara teşkilatının ulaştığı üye sayısının, bazı siyasi partilerin Türkiye genelindeki toplam üye sayısından daha fazla olduğuna dikkat çekti.



