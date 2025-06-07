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Akşemseddin Hazretleri Türbesine bayram tatilinde yoğun ilgi

Akşemseddin Hazretleri Türbesine bayram tatilinde yoğun ilgi

16:377/06/2025, Cumartesi
IHA
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Bolu'nun "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Göynük'te Kurban Bayram'ı tatili yoğunluğu yaşandı. İlçe merkezinde bulunan Akşemseddin Hazretleri Türbesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Göynük'e gelen tatilciler yöresel yemekleri tadarak ilçe sokaklarını gezme fırsatı buldu.

Tarihi ilçede Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin Hazretleri'nin türbesi de yoğun ilgi görüyor.



Adeta ziyaretçi akınına uğrayan türbede dua eden vatandaşlar, Gazi Süleyman Paşa Cami'de namaz kılarak, çarşı içini ve Zafer Kulesini gezip bol bol fotoğraf çektirdi.





#akşemseddin hazretleri
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