AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası'nda şehitler anısına yürüyüş yaptı

"Gelibolu Yarımadası'na cuma günü geldik. Toplam 310 gönüllü ve aileleri yer alıyor. Alçıtepe köyünün çıkışına kampımızı kurduk. Yaklaşık 5,5 kilometrelik yürüyüşümüzü pankartımız ve bayraklarımızla gerçekleştirdik. Bizlerin, bu milletin çocuklarının her birinin ailesinde mutlaka şehit olmuş ya da gazi olmuş büyüklerimiz, atalarımız var. Hatta sadece bizim ülkemizin değil başka ülkelerin çocukları da hayatını kaybetti. Biz bu duyguyu hep beraber yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için burada bulunuyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz."