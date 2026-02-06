Alaşehir’de selin vurduğu yollar onarılıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi taştı, yol çöktü. Ulaşıma kapanan yolda onarım çalışmaları başlatılırken, 3 evin kısmen zarar gördüğü tespit edildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece saat 03.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle Göbekli Deresi taşarken, Göbekli Mahallesi ile Horzumalayaka Mahallesi’ni birbirine bağlayan karayolunda çökme meydana geldi.
Yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.Sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle yol kenarında bulunan 3 ev kısmen zarar gördü. Taşkın sonrası bölgede bir süre ulaşım sağlanamazken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından alternatif tali yol açılarak tamirat çalışmalarına başlandı.
Kaymakam olay yerinde inceleme yaptı
Gece yaşanan sel felaketinin ardından Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelere Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, Manisa İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Alaşehir MASKİ Şefi Gökhan Bayram ve jandarma ekipleri de katıldı.
Kaymakam Güngör, İl AFAD Müdürlüğü, MASKİ ekipleri ve mahalle sakinleriyle birlikte yaptığı değerlendirmelerin ardından yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların hızla başlatıldığını belirtti.
Açıklama yapan Kaymakam Güngör, "Gece bastıran ani ve şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi’nin taşmasıyla yolda çökme meydana geldi ve ulaşım aksadı. İlgili kurumlarımız hızlı bir şekilde yol açma ve onarım çalışmalarına başladı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok" dedi.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.