Alaşehir’de selin vurduğu yollar onarılıyor

Açıklama yapan Kaymakam Güngör, "Gece bastıran ani ve şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi’nin taşmasıyla yolda çökme meydana geldi ve ulaşım aksadı. İlgili kurumlarımız hızlı bir şekilde yol açma ve onarım çalışmalarına başladı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok" dedi.