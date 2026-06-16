Altı günlük acı bekleyiş kahreden haberle bitti: Nehre düşen 16 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde hayvan otlatırken Aras Nehri'ne düşen Okan Koç'un (16) cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, 10 Haziran’da Horasan ilçesi Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda meydana geldi. Aras Nehri kıyısında hayvan otlatan çoban Okan Koç, kayboldu. Yakınlarının ihbarı sonrası AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri 100'den fazla personel ile Aras Nehri'nde arama başlattı.
Botlarla Aras Nehri'nde sürdürülen arama çalışmalarının 6'ncı gününde Koç'un cansız bedeni, suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Okan Koç'un cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.