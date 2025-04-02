Amasra'da bayram yoğunluğu: İlçeye 4 günde 14 bin 600 araç giriş yaptı

Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; arefe günü 2 bin 631, bayramın 1'nci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günlük süreçte 60 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.