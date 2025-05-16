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Amasya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Amasya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: Sürücüler yaralandı

23:1116/05/2025, Cuma
IHA
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Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Erbaa istikametinden Amasya yönüne seyir halinde olan M.D.(23) idaresindeki 06 COE 504 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçen K.Ş.'nin (79) kullandığı 05 HC 080 plakalı otomobile çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak durdu. 

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Amasya
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