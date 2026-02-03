Yeni Şafak
Ankara'da inşaatta göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi can kaybı var

Ankara'da inşaatta göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi can kaybı var

15:423/02/2026, Salı
DHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu. 

Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı.


 İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor. 

#Ankara
#inşaat
#göçük
