Ankara'da inşaatta göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi can kaybı var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 /4 Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu.

2 /4 Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



3 /4 Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı.

