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Ardahan mayıs ayında kışı yaşamaya devam ediyor: Yağan kar şehri beyaza bürüdü

Ardahan mayıs ayında kışı yaşamaya devam ediyor: Yağan kar şehri beyaza bürüdü

11:2014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
DHA
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Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali, güzel manzara oluşturdu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.



Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle sabah saatlerinde yağan kar şehri beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.


Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri de olumsuz etkiledi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyüne ait büyükbaş sürüsü, merada otlarken kar yağışına yakalandı. Mera zemininin beyaza büründüğü köyde, çobanlar sürüyü köye indirdi.



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