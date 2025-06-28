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Ardahan'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı

Ardahan'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı

23:2828/06/2025, Cumartesi
AA
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Ardahan'ın Göle ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A idaresindeki 34 CJJ 003 plakalı otomobil, Göle-Selim yolunun Kızıl Gedik mevkisinde devrilerek uçuruma yuvarlandı.



İhbar üzerine, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, metrelerce uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücü A.A. ile B.Ö. yaralandı.



Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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