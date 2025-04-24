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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

09:2224/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
IHA
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Ardahan-Artvin kara yolu Sahara Geçidi'nde nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Kara yolunun karla kaplanması ve görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolu 2 bin 550 rakımlı Sahara Geçidi'nde Nisan ayının son günlerinde kar etkili oldu.

Kara yolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. 

Karayolları ekipleri, kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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