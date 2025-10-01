Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: İki ilçe arasındaki ölü faylar uyandı

BÖLGEDEKİ ÖLÜ FAYLAR UYANDI





Simav Fay Zonu'nun irili ufaklı birçok faydan oluştuğuna işaret eden Sözbilir, "Bunların önemli bir kısmı bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Gerçekleşen deprem aktivitesine katıldı. Onlar da şu an deprem üretiyorlar." şeklinde konuştu.





Kütahya'da 2011 yılında yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremi anımsatan Sözbilir, bu depremin, 28 Eylül'deki depremi tetiklediğini kaydetti.