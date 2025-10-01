Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: İki ilçe arasındaki ölü faylar uyandı

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 ve Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem bölgedeki ölü fayları uyandırdı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, iki ilçe arasındaki bölgede stres birikimi olduğunu söyledi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı ve Simav depremlerinin, Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bölgedeki uyuyan fayların aktif hale geçtiğini söyledi.
Depremlerin meydana geldiği bölgedeki incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Sözbilir, "Simav zonu, uzun bir fay. 200 kilometre uzunluğunda. Fayın doğu kısmında 1970 yılında, Gediz depremi oldu. 7,2 büyüklüğündeki bu depremden sonra can ve mal kayıpları oldu. Bu nedenle bu fay zonu üzerinde 7,2 büyüklüğünde depremlerin olma olasılığı var." diye konuştu.
ÜÇ DEPREME DİKKAT ÇEKTİ
10 Ağustos'taki 6,1'lik Sındırgı depremini anımsatan Sözbilir, "Buradaki artçılar halen devam ediyor. Artçıların sayısı 12 bini bulmuş durumda." bilgisini verdi.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki 5,4'lük depremin Yemişli bölgesinde yaşandığını kaydeden Sözbilir, "5,4 büyüklüğünde ana şok. Bu bölgedeki artçılar ise şu an 500'ü geçmiş durumda. Birbirine belli uzaklıkta üç farklı depremi görüyoruz. 7,2, 6,1 ve 5,4 büyüklüğündeki depremler, bu fay zonu üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
BÖLGEDEKİ ÖLÜ FAYLAR UYANDI
Simav Fay Zonu'nun irili ufaklı birçok faydan oluştuğuna işaret eden Sözbilir, "Bunların önemli bir kısmı bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Gerçekleşen deprem aktivitesine katıldı. Onlar da şu an deprem üretiyorlar." şeklinde konuştu.
Kütahya'da 2011 yılında yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremi anımsatan Sözbilir, bu depremin, 28 Eylül'deki depremi tetiklediğini kaydetti.
SINDIRGI İLE SİMAV ARASINDA STRES BİRİKİYOR
Bölgedeki stresin, kuzeydoğuya doğru aktarıldığını belirten Sözbilir, "1970 yılına dönersek doğudan batıya doğru bir enerji iletiliyor. Sındırgı ve Simav depremi arasındaki bölgede, belli ölçeklerde stres birikiyor. Bunlar da deprem üretmeye başlayacaktır." dedi.
Bu bölgede büyük deprem üretme potansiyelinin yüksek olmadığını belirten Sözbilir, "Birkaç ay sürebilecek 4 ila 4.5 büyüklüğünde deprem fırtınası devam edebilir." ifadelerini kullandı.