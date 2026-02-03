Asrın felaketinden asrın inşasına: 3 ilde 292 yeni okul açıldı

Hatay'da derslik sayısı 17 binlere çıkacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eğitim kurumlarının ihya ve inşası için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Devlet ve milletin el ele vermesiyle 3 yılda inşa edilen 225 yeni eğitim kurumunun derslik sayısının 2 bin 506 olduğunu dile getiren Masatlı, "Tüm projelerimiz tamamlandığında bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve 'Afette Hatay Modeli' kapsamındaki çalışmalarımızla 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımızı inşallah 17 binlere çıkartmış olacağız" dedi.



