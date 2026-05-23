Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avcılar'da feci kaza: İETT otobüsüne çarpan motokurye yaralandı

Avcılar'da feci kaza: İETT otobüsüne çarpan motokurye yaralandı

13:0923/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Avcılar'da iddiaya göre durağa yanaşmadan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarpan motokurye yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, İETT otobüsü şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 7708 plakalı İETT otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcuyu fark edince durağa yanaşmadan yolun ortasında durdu. 

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. yönetimindeki 34 NZC 840 plakalı motosiklet, otobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeride düşmesi sonucu trafik kontrollü olarak sağlandı. Yaralanan motokurye H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, İETT otobüsü şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Avcılar
#İETT
#motokurye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?