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Aydın'da dün gece çıkan orman yangını 6 saatte söndürüldü: 26 hektar alan zarar gördü

10:35 - 8/06/2024 Cumartesi
DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün gece çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü. Yangında, 26 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Kuyucak ilçesi kırsal Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

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Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye toplam 271 personel ile 22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi ve 3 DSİ dozeri sevk edildi.

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Günün ağarmasıyla bölgeye sevk edilen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti.


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Alevler 6 saatte söndürülürken, toplam 26 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.  

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#Aydın
#Kuyucak
#Yangın
#Orman
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