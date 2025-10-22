Yeni Şafak
Aydın'da sağanak sonrası heyelan oluştu

Aydın'da sağanak sonrası heyelan oluştu

15:3122/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde, sağanak etkili oldu. Aydın-Söke kara yolunda yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle de yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, bazı araçlar ise sulara gömüldü

Söke ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aydın-Söke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

 Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savrulurken, bazı araçlar sulara gömüldü. Sürücüler, bir süre kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalıştı.


 İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.







