Aydın'da sağanak sonrası heyelan oluştu

Aydın'ın Söke ilçesinde, sağanak etkili oldu. Aydın-Söke kara yolunda yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle de yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, bazı araçlar ise sulara gömüldü

1 /4 Söke ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aydın-Söke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

2 /4 Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savrulurken, bazı araçlar sulara gömüldü. Sürücüler, bir süre kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalıştı.



3 /4 İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.











