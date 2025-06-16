Baba mesleğini iki kardeş 26 yıldır sürdürüyor: Birçok ile gönderiyorlar

Her sezon bal üretimi için yörenin yolunu tuttuklarını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:





"Bu işi üçüncü kuşak olarak yapıyoruz. Dededen babaya, babadan bize geçti bu meslek. Dedem ve babam doğunun birçok ilinde bu işi yapmışlar. Sonra buraya gelmişler. Buradaki verimi ve kaliteyi beğenmişler. O nedenle biz de her yıl buradayız. Hakkari balı kıvamı ve prolin değeri olarak kaliteli bir bal. Zamanımızı burada çalışarak geçiriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Ürettiğimiz balı ülkenin birçok iline gönderiyoruz."