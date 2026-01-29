Bakanlık ifşa etti: Sağlık riski taşıyan oyuncak için piyasadan acil toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlık riski taşıdığı belirlenen bir oyuncağı ifşa etti. Yapılan incelemeler sonucunda çocuklar için tehlike oluşturduğu tespit edilen ürünün satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

1 /5 Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri çerçevesinde yetkili kurumlarca riskli bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

2 /5 Yapılan denetimler sonrası Ticaret Bakanlığı, söz konusu oyuncak-aksesuar ürününün kullanımda güvenlik riski oluşturduğunu tespit etti.

3 /5 Söz konusu ürün için satış yasağı getirilirken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar alındı.

4 /5 Satışı durdurulan ve geri çağrılmasına karar verilen ürünün, "Pelüş Oyuncaklar" kategorisinde bulunduğu belirlendi.