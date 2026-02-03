Yeni Şafak
Bakanlık markayı ifşa etti: Çocukların kullandığı popüler ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık markayı ifşa etti: Çocukların kullandığı popüler ürün piyasadan toplatılıyor

13:343/02/2026, Salı
Türkiye’de birçok evde yaygın olarak kullanılan popüler bir ürünle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde çocuklara yönelik söz konusu ürünün risk taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine ürünün satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri çerçevesinde yetkili kurumlarca riskli bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Listeye, çocuklara yönelik popüler bir ürün daha eklendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek, mevzuata aykırı bulunan ürünün satışının durdurulduğu bildirildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde üretilen Funny Kids markasına ait mor renk parmak boyası, yapılan laboratuvar testlerinden geçemedi. Üründe yer alan küçük parçaların çocuklar için boğulma riski oluşturduğu belirlendi.

Bu tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Bakanlık, ebeveynleri çocukların kullandığı ürünler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Denetimlerin, çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

