Bal, yoğurt, kıyma, baharat… 34 ürün daha ifşa edildi: Gıdada yasaklı madde skandalı büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine 5’i sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere 34 yeni ürün eklendi. Bal, yoğurt, kıyma ve baharatlarda yasaklı maddeler ile tüketiciyi aldatan içerikler tespit edildi.

1 /7 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit-tağşiş listesi genişledi. Bal, yoğurt, kıyma ve baharatların da yer aldığı 34 yeni üründe yasaklı madde ve hileli içerik belirlendi.



2 /7 Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanan listelere 5’i sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kapsamında olmak üzere toplam 34 yeni ürün daha eklendi.

3 /7 Sitede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncellenen listede bal, yoğurt, kıyma ve çeşitli baharat ürünleri yer aldı.

4 /7 Lahmacun harcında sakatat ve kanatlı et çıktı Yapılan son denetimlerde, bazı markaların “lahmacun iç harcı (dana eti)” ibaresiyle satışa sunduğu ürünlerde sakatat ve kanatlı et tespit edildi. Bal ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

5 /7 Pekmezde şeker, köftede mekanik ayrılmış et

Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait pekmezde şeker ilavesi tespit edilirken, Ankara’nın Akyurt ilçesinde yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu açıklandı.



6 /7 Baharatlarda yasaklı boya “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde ise sumak, isot ve kırmızı toz biber gibi baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandığı bildirildi.