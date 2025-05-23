Balık av sezonu bitti onların sezonu başladı: Tekneler Çamburnu Tersanesi'nde bakım ve onarımda

Ara eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını yeni neslin bu mesleğe pek sıcak bakmadığını belirten Yetmişbir, "Çalışan sıkıntısı çekiyoruz. Yardımcı ara eleman sıkıntısı var. Yeni neslin bu işi yapacağını pek tahmin etmiyorum. Bizden sonra nasıl olur bilmiyorum. Genç nesil bu işi yapmaya pek sıcak bakmıyor. Ben 1983 yılından beri bu işte çalışıyorum" diye konuştu.



