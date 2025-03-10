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Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: Kaldırımda yürüyen adam bir anda yığıldı

Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: Kaldırımda yürüyen adam bir anda yığıldı

16:0210/03/2025, Pazartesi
DHA
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<p>Olay, saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi.</p>
Olay, saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi.

Çanakkale'de, bir evin balkonundan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sokaktaki kişi yaralandı. Polisin, balkonda elinde tüfekle bekleyen şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

Apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı.

Balkondaki kişi, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şüphelinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sokaktaki bir kişi yaralandı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla kaldırıma yığılan yaralının hastaneye kaldırılabilmesi için polis ve sağlık ekiplerinin şüpheliyi silahı bırakması için ikna çalışması sürüyor.

#Çanakkale
#Av Tüfeği
#Balkon

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