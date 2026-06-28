Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Başiskele’de Gazze dayanışması: Çocuk ayakkabılarının sergilendiği etkinlik yürek burktu

Başiskele’de Gazze dayanışması: Çocuk ayakkabılarının sergilendiği etkinlik yürek burktu

13:2628/06/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Başiskele’de sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Gazze Günleri" etkinlikleri sürüyor. Başiskele Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki 50’den fazla sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hayata geçirilen organizasyon, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve bölge halkına maddi, manevi destek sağlamak amacıyla Başiskele Sahili’nde devam ediyor.

Cuma akşamı Başiskele Fatih Camisi’nde düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hafta sonu sahil şeridine taşındı. Etkinlik alanında oluşturulan hayır çarşısı stantları, vatandaşlardan ilgi gördü.


Hayır çarşısının gelirleri Gazze’ye gönderilecek


STK’lar tarafından açılan stantlarda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve yiyecekler Gazze yararına satışa sunuldu. Hayır çarşısından elde edilen tüm gelirlerin Gazze’ye ulaştırılacağı bildirildi. Ayrıca ilçedeki bazı esnafın da hafta sonu cirolarının belirli bir kısmını kampanyaya bağışlayarak destek verdiği öğrenildi. Alanda çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında ise Filistin davasına yönelik farkındalık etkinlikleri yapıldı.

"Şartlar ne olursa olsun Gazze’yi unutmayacağız"


Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin siyaset üstü insani bir durum olduğunu vurguladı. Özlü, "Belki oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarına tamamen çare olamayacağız ama Başiskele Sahili’nden safımızı, yerimizi net bir şekilde dünyaya ilan ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun Gazze’yi unutmayacağız. Kudüs’ü kalbimizden eksik etmeyeceğiz. Filistin denizden nehire özgür oluncaya kadar, denizden nehire özgür Filistin demekten vazgeçmeyeceğiz. Başiskele’de Gazze Günleri’ni bu amaçla düzenliyoruz. ’Gazze için ben de varım’ diyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, kalbi Gazze için atan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, ilahi ve ezgiler seslendirdi. "Minia Kudüs Tırı" da vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Masum çocuklar ayakkabılarla anıldı


Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise sahil şeridine kurulan sergi oldu. Gazze’de hayatını kaybeden çocukları simgelemek adına onlarca çocuk ayakkabısı yan yana dizildi. Ayakkabıların yanında yer alan, "Bu Ayakkabılar Büyüyemeyen, Koşamayan, Deniz Kenarında Oynayamayan, Yarım Kalan Hayatlar... Gazze’nin Çocukları" yazılı panolar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.

#Başiskele
#Gazze Dayanışması
#Minia Kudüs Tırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir İnanır evli miydi, çocuğu var mı? Kadir İnanır’ın vasiyeti neydi, mirası kime kaldı?