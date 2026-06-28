Başiskele’de Gazze dayanışması: Çocuk ayakkabılarının sergilendiği etkinlik yürek burktu

"Şartlar ne olursa olsun Gazze’yi unutmayacağız"





Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin siyaset üstü insani bir durum olduğunu vurguladı. Özlü, "Belki oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarına tamamen çare olamayacağız ama Başiskele Sahili’nden safımızı, yerimizi net bir şekilde dünyaya ilan ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun Gazze’yi unutmayacağız. Kudüs’ü kalbimizden eksik etmeyeceğiz. Filistin denizden nehire özgür oluncaya kadar, denizden nehire özgür Filistin demekten vazgeçmeyeceğiz. Başiskele’de Gazze Günleri’ni bu amaçla düzenliyoruz. ’Gazze için ben de varım’ diyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, kalbi Gazze için atan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



