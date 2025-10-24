Batman’da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: Altı kişi yaralandı

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrikli bisikletteki 2 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda meydana geldi. İ.Ç. (40) yjnetimindeki 59 AFL 715 plakalı hafif ticari araç ile B.C.G.’nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki 35 KC 4144 plakalı motosiklet çarpıştı.
Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.