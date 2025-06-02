Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.