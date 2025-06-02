Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramda hava nasıl olacak? sorusunun cevabı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte gün gün hava durumu tahminleri....
Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminleri açıkladı.
Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
3 Haziran Salı hava nasıl olacak?
3 Haziran Salı günü İstanbul'un 27, Ankara'nın 24, İzmir'in 31 derece olması bekleniyor.
4 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak?
İstanbul'un 29, Ankara'nın 27, İzmir'in 33 derece olması bekleniyor.
Sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
5 Haziran Perşembe (Kurban Bayramı arefesi) hava nasıl olacak?
İstanbul'un 32, Ankara'nın 27, İzmir'in 35 derece olması bekleniyor.
Kurban Bayramı'nın birinci günü hava nasıl olacak?
Kurban Bayramının ilk günü, İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35 derece olacak.