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Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile 'Garipçe köy hayrı' yapıldı

Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile 'Garipçe köy hayrı' yapıldı

23:1618/05/2025, Pazar
IHA
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde 20 bin kişinin katılımı ile "Garipçe köy hayrı" yapıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde adını üç garip dededen alan 'Garipçe hayrı' için 70 koyun, 15 oğlak, 10 kuzu kesildi. 2,5 ton buğday ve etle 222 kazan keşkek hazırlanan hayırda, 15 bin de ekmek tüketildi.

Çanakkale'nin tüm ilçe ve civar köylerden vatandaşların davet edildiği köy hayrında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından öğle namazını müteakip misafirlere keşkek ikramı yapıldı.

Gökçiçek mevkiinde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı hayır, adeta piknik havasında geçti.

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