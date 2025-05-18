Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile 'Garipçe köy hayrı' yapıldı

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde adını üç garip dededen alan 'Garipçe hayrı' için 70 koyun, 15 oğlak, 10 kuzu kesildi. 2,5 ton buğday ve etle 222 kazan keşkek hazırlanan hayırda, 15 bin de ekmek tüketildi.