Belediye otobüsü şoföründen 'pes' dedirtecek rahatlık: Önce yolcularla kavga etti sonra otobüsü park edip sigara içti

09:2730/09/2025, Salı
DHA
Bursa’da, belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, durağa park ettiği araçtan inip sigara içti. O anları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan bir durağa park etti. Ardından otobüsten inen şoför yolculara aldırış etmeden sigara içti.





Bu sırada işe geç kalan yolculardan biri duruma tepki gösterdi. O anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

