Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Hafif ticari araç alev alev yandı

16:079/01/2026, Cuma
DHA
Beyoğlu'nda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde seyreden Aykut Ç. idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı.


Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi.


Olayı gören kişiler alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını yan da bulunan binaya sıçramadan söndürdü.



Hurda yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

#Beyoğlu
#yangın
#İstanbul
