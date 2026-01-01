Yeni Şafak
Binlerce mesaj binlerce yorum yağdı: Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı, Eren Bülbül'ün şehit olmadan önceki son paylaşımı Türkiye'yi ağlattı

15:501/01/2026, Perşembe
DHA
Trabzon’da 8,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül (15), bugün yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşte şehit oldu. 

Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu.


Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını, ‘İyi ki doğdun, iyi ki varsın yiğidim’, ‘Eren Bülbül kardeşimiz yaşasaydı bugün 24 yaşında olacaktı; tüm şehitlerimize rahmet olsun’, ‘Cesaretinle, tertemiz yüreğinle bu milletin evladı oldun. Seni unutmadık, unutmayacağız. Ruhun şad olsun’, 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak', yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı. 

