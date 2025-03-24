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Bir kent adeta dondu: Termometreler gece eksi 20'yi gösterdi

Bir kent adeta dondu: Termometreler gece eksi 20'yi gösterdi

11:3124/03/2025, Pazartesi
AA
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Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Göle ilçesi ise eksi 20 dereceyi gördü.

Türkiye'de kış mevsiminin en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinden biri olan ilçe, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da buz kesti.

Termometrelerin gece eksi 20 dereceyi gösterdiği ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

#Ardahan
#hava durumu
#soğuk hava

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