Bitlis’te 6,5 metrelik kar yağışına rağmen 20 bin kilometre yol açıldı

İl Özel İdaresinin köylerde yaptığı karla mücadele çalışmalarına tanık olmak için arkadaşlar birlikte olduklarını ifade eden Vali Karakaya, "Merkez Ağaçdere köyü Yavuzlar Mahallesi’ndeyiz. Tabii bu sene oldukça çetin kış şartları hakim bölgemizde ve ilimizde. Ama arkadaşlarımız gerek köylerimizde özel idaremiz, işte belediyeler kendi sınırlarında, karayollarımız ana yollarda, devlet yolları çalışmalarını kararlılıkla devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın ulaşım kolaylığını sağlamak için elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. İl özel İdaremiz olarak merkez dahil 7 ilçemizde 10 şantiyemizde 92 personel ve 70 iş makinesi ile yol açma çalışmalarımız, kar küreme çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 355 köyümüz ve 288 mezramızda bu çalışmalar arkadaşlarımızın fedakarca çabalarıyla devam etmekte. Yol ağımız 3 bin 365 kilometre olmakla birlikte toplam bu kış boyunca şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kilometre yol açtık. Yani kar defalarca yağdığı için bir köye birkaç defa, 3-5 defa yolları açmamız gerekti. Küreme ve yol açma çalışmalarımız tamamlanmak üzere" diye konuştu.