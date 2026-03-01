Bitlis’te 6,5 metrelik kar yağışına rağmen 20 bin kilometre yol açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi, 10 ayrı şantiyedeki 92 personel ve 70 iş makinesi ile karla mücadelesi sürdürürken, sezon başından şimdiye kadar 3 bin 365 kilometrelik yol ağında 20 bin kilometre yolda karla mücadele yaptı.
Bitlis’te bu yıl etkili olan çetin kış şartları, özellikle kırsal bölgelerde hayatı zorlaştırdı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için mesai mefhumu gözetmeden sahada görev yaptı. Bitlis ve ilçelerinde bulunan 10 ayrı şantiyedeki 92 personel ve 70 iş makinesi ile karla mücadelesi sürdüren ekipler, sezon başından şimdiye kadar 20 bin kilometre yolda karla mücadele yaptı.
Bitlis’te İl Özel İdaresi sorumluluk alanında toplam 3 bin 365 kilometrelik yol ağında 20 bin kilometre yol açarak bir köye birkaç girdiklerini belirten Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, mesai gözetmeden kırsal bölgelerde çalışan ekiplere teşekkür etti. Çalışmaları yerinde incelemek üzere merkeze bağlı Ağaçdere köyü Yavuzlar Mahallesine giden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile birlikte köye gitti.
Köylülerin alkışlarıyla karşılanan Vali Karakaya, yol açma çalışmalarında kullanılan Kar küreme aracını da kısa bir süre kullandı. Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Karakaya, Bitlis’te bu yıl yağan toplam kar kalınlığının 6,5 metreyi aştığını belirtti.
İl Özel İdaresinin köylerde yaptığı karla mücadele çalışmalarına tanık olmak için arkadaşlar birlikte olduklarını ifade eden Vali Karakaya, "Merkez Ağaçdere köyü Yavuzlar Mahallesi’ndeyiz. Tabii bu sene oldukça çetin kış şartları hakim bölgemizde ve ilimizde. Ama arkadaşlarımız gerek köylerimizde özel idaremiz, işte belediyeler kendi sınırlarında, karayollarımız ana yollarda, devlet yolları çalışmalarını kararlılıkla devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın ulaşım kolaylığını sağlamak için elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. İl özel İdaremiz olarak merkez dahil 7 ilçemizde 10 şantiyemizde 92 personel ve 70 iş makinesi ile yol açma çalışmalarımız, kar küreme çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 355 köyümüz ve 288 mezramızda bu çalışmalar arkadaşlarımızın fedakarca çabalarıyla devam etmekte. Yol ağımız 3 bin 365 kilometre olmakla birlikte toplam bu kış boyunca şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kilometre yol açtık. Yani kar defalarca yağdığı için bir köye birkaç defa, 3-5 defa yolları açmamız gerekti. Küreme ve yol açma çalışmalarımız tamamlanmak üzere" diye konuştu.
Çalışmaların yapıldığı bölgeye giden Vali Karakaya’yı, köyün girişinde bekleyen bir grup köylü, alışlarla karşıladı. Daha sonra köyün camisine geçen Vali Karakaya ve beraberindekiler burada soba etrafında ayaküstü sohbet ederek, köylülerin sorunlarını dinledi. Vali Karakaya, "Burada köylü vatandaşlarımızla, değerli hemşerilerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Mübarek Ramazan aylarını tebrik ettik. Dolayısıyla aynı zamanda iş yaparken tabii vatandaşlarımıza da gönül gönüle vermek için de çaba sarf ediyoruz" dedi.