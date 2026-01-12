Bolu Dağı’nda sis ve sağanak yağış etkili: Karayolları ekipleri teyakkuzda

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşatırken, kar yağışı ihtimaline karşı Karayolları ekipleri bölgede geniş önlemler aldı.
Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı, olumsuz hava şartlarının etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve yağışın artmasıyla birlikte ekipler, dağın birçok noktasında hazır beklemeye başladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı küreme araçları ile tuzlama ekiplerini kritik noktalara konuşlandırdı. Özellikle rampalar, viyadükler ve virajlı kesimlerde önleyici çalışmalar yapılırken, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğu öğrenildi.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışın kara dönüşme ihtimaline dikkat çekerek, sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını hava şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde sis farlarının kullanılması istendi.
Bolu Dağı güzergâhında trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı belirtilirken, olumsuz bir durum yaşanmaması adına Karayolları ekiplerinin teyakkuz halinin süreceği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin yol ve hava durumu bilgilerini takip ederek seyahat etmelerinin önemine vurgu yaptı.