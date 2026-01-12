Bolu Dağı’nda sis ve sağanak yağış etkili: Karayolları ekipleri teyakkuzda

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı küreme araçları ile tuzlama ekiplerini kritik noktalara konuşlandırdı. Özellikle rampalar, viyadükler ve virajlı kesimlerde önleyici çalışmalar yapılırken, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğu öğrenildi.