Bolu’da 78 kişiye mezar olan otel faciasının yıl dönümü: "Artık evimde yemek pişmiyor"

78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada sanıklara rekor cezalar verilirken, faciada eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, yaşadığı zorlu süreci ve hukuk mücadelesini anlattı."Bir yıllık süreçte büyük bir eksiklik, büyük bir yalnızlık"Bir yıllık sürecin büyük bir yalnızlık ve eksiklikle geçtiğini belirten Rıfat Doğan, "Bir yıllık süreçte büyük bir eksiklik, büyük bir yalnızlık. En kötüsü de acısıydı. Gerçi biz yasımızı bir tarafa bırakıp davamızın peşinde koşmaya çalıştık ama akşamları yasınız sizi yine buluyor. Davanın sonucuyla bir nebze olsun huzur bulduk. Giden, yiten canlarımıza borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş gibi hissettik. Sırtımızdan bir yük hafifledi. Kalktı diyemem çünkü yük kalkacak gibi değil. Ama bu sayede bizde zamanı gelip bu dünyadan göçüp gittiğimizde onların yüzüne bakacak durumumuz olacak" dedi.