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Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

21:595/07/2025, Cumartesi
AA
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Bolu'da balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.Z. (4), Köroğlu Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin ikinci katındaki balkondan düştü.


Çocuğun düştüğünü fark eden çevredekiler ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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