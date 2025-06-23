Bolu'da trafik denetimlerinde ceza yağdı: 6 milyon lira

Ayrıca 142 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 66 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 11 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam bin 814 araç ve sürücüye 6 milyon 70 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 153 araç ise trafikten men edildi