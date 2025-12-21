Bu da mobil berber: Bir ‘Alo’ ile geliyor VİP hizmet veriyor

Müşteriler ilk gördüğünde çok şaşırıyorlar ve beğeniyorlar. Böyle bir berberliği yaptığım için teşekkür ettiler. Bizde böyle bir şey yaptık ve müşterilerimizde hepsi geliyorlar. Bizde onları tıraş ediyoruz. Bu mobil berber aracımla şimdilik şantiyelere gidiyorum. Ulaşıma sıkıntı olan yerlere gidiyorum. Ben onlara imkanı sağlayıp kendim dükkanı o tarafa gidiyorum. Bazen bana telefon açıyorlar gidiyorum veya bazılarına gün verip öyle gidiyorum ve onları tıraş ediyorum. Müşteriler çok beğeniyorlar ve geliyorlar. Normal sabit dükkandaki fiyattan alıyoruz. Parası olmayan kişilere de yardımcı oluyoruz. Biz hizmet amaçlı hem onlar için daha avantajlı oluyor. Bende iki koltuk düşündüm. İnsanlar çok oldukları için tıraş olmak istiyorlar. Bizde onları bekletmek ve hizmette eksik bir şey yapmak istemedik. Ortalama 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz ve daha iyi şeyler de yapmak istiyorum. İmkanımız olana kadar yapmaya çalışacağız" dedi.