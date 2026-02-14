Bünyan’da şiddetli rüzgarın izleri hızla silindi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açarken, Bünyan Belediyesi ekipleri meydana gelen hasar ve risk oluşturan durumlara kısa sürede müdahale ederek gerekli çalışmaları tamamladı.

1 /6 Bünyan’da etkisini gösteren rüzgâr sonrası sahaya çıkan belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak oluşan zararların giderilmesi için yoğun mesai harcadı. Risk teşkil eden alanlarda anlık tespitler yapılırken, tehlike arz eden unsurlar ortadan kaldırıldı.



2 /6 Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye ekiplerinin süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgâr nedeniyle ilçemizin bazı noktalarında olumsuzluklar yaşanmıştır. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahaya inerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiştir...

3 /6 Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya, ilçemizde huzur ve güven ortamını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

