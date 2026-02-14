Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Bünyan’da şiddetli rüzgarın izleri hızla silindi

Bünyan’da şiddetli rüzgarın izleri hızla silindi

00:0314/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açarken, Bünyan Belediyesi ekipleri meydana gelen hasar ve risk oluşturan durumlara kısa sürede müdahale ederek gerekli çalışmaları tamamladı.

Bünyan’da etkisini gösteren rüzgâr sonrası sahaya çıkan belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak oluşan zararların giderilmesi için yoğun mesai harcadı. Risk teşkil eden alanlarda anlık tespitler yapılırken, tehlike arz eden unsurlar ortadan kaldırıldı.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye ekiplerinin süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgâr nedeniyle ilçemizin bazı noktalarında olumsuzluklar yaşanmıştır. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahaya inerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiştir...

 Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya, ilçemizde huzur ve güven ortamını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

#Kayseri
#Rüzgar
#Fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?