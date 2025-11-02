Bursa'da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki Suriye uyruklu Zekeriya E.(22) ve Zekeriya E.(19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan ve durumu ağır olan Zekeriya E.(22) ameliyata alındı.