Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Bursa'da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

00:422/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed T. (31) yönetimindeki 16 MC 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. 

Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki Suriye uyruklu Zekeriya E.(22) ve Zekeriya E.(19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan ve durumu ağır olan Zekeriya E.(22) ameliyata alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Bursa
#Otomobil
#Ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları