Bütün köy diken üstünde: Dışarı çıkamıyorlar bağırıp gitti sesini de duyduk

"Ayılarla şu anda imtihan halindeyiz, ayı popülasyonunun biraz azalması gerekiyor"





Avara Mahallesi'nde yaşayan Şahin Bayraktar, "Arılarımın bulunduğu alana ayı geldi. Ayının geldiğini fark ettim, bağırdım. Bağırmama rağmen kovanın bir tanesini alarak götürdü. Sonra kenarda bir yerde kovanı parçaladı. Bu olaydan iki gün öncesinde de incir bahçeme girmişti. İncir bahçemde bulunan 5 tane ağacıma zarar verdi. Bana ayının zararı büyük oldu. Biz, ayılardan dolayı çok mağdur durumdayız. Son zamanlarda sık sık bu ayı saldırıları olmaya başladı. İnanın evden çıkmaya korkar hale geldik, bu hale geldik. Yetkililerden yardım ve çare bekliyoruz. Ayıyı vurmak yasak, 50 bin liradan fazla cezası var. Ayıyı vurma şansımız yok. Bizler de hayvanların can yanmasın istiyoruz ama bu sefer de bizlerin canı yanıyor. Biz, devletimizin yetkililerden bir çare bekliyoruz. Ben, bu yıla kadar bu kadar fazla ayıya rastlamadım. Yaklaşık olarak şu iki ay içerisinde tamamen mahallemizi sardılar, o hale geldik. Tabii ki aç kaldı hayvanlar dağlardı, yiyecek bulamıyorlar. Mecburen karnını doyurmak için şehir merkezlerine kadar inerek yiyecek arıyor, insanlara saldırıyor. Bahçemin etrafına çit aldım, çit çevirdim. Ne kadar faydasını görürüz, bilemiyorum. Çit aldıktan sonra ayı yine geldi ama bu sefer bahçeye giremedi. Bağırıp gitti, sesini de duyduk. Herkesin evinin önünde ya da bahçesinde ya da arılığında çit yok. Ayılarla imtihan halindeyiz. Ayı popülasyonunun biraz azalması gerekiyor" dedi.