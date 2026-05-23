Büyük bayram göçü başladı: Yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Karayollarındaki bu büyük göç dalgasına ek olarak, havayolu ulaşımında da yoğun talebi karşılamak için stratejik adımlar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların ailelerine ve memleketlerine sorunsuz ulaşabilmesi adına havayolu şirketleriyle koordineli bir şekilde kapasite artışına gidildiğini duyurdu. Yapılan planlamalar doğrultusunda iç hatlarda 1214, dış hatlarda ise 292 olmak üzere toplam 1506 ilave uçuş programa alındığı kaydedildi.