Büyük bayram göçü başladı: Yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen milyonlarca vatandaşın yola çıkmasıyla birlikte büyük bayram göçü resmen başladı. Tatilin ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren yollara akın eden sürücüler, Türkiye'nin dört bir yanındaki kritik geçiş güzergahlarında ciddi trafik yoğunluklarına neden oldu. Karayollarında adım adım ilerleyen, zaman zaman kilometreleri bulan araç kuyrukları havadan görüntülenirken, ulaştırma yetkilileri ve emniyet güçleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.
Sakarya geçişinde otoyollar kilitlendi
Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde, özellikle iki otoyolun birleştiği Akyazı bölgesinde trafik durma noktasına geldi. Dün akşam saatlerinde başlayıp tatilin ilk gününde zirveye ulaşan yoğunluk nedeniyle Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bayram tatili göçünden Trakya ve Ege Bölgesi de ciddi oranda etkilendi. İstanbul'dan yola çıkarak Saros Körfezi, Çanakkale ve Trakya'nın iç kesimlerine yönelen tatilciler, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda büyük yoğunluk oluşturdu. Marmaraereğlisi ve il merkezindeki kavşaklarda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu
Öte yandan, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla'nın girişinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Aydın-Muğla kara yolu üzerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.
İstanbul yönünden gelerek Batı Karadeniz'e bağlanan D-100 kara yolunun Alaplı geçişinde de bayram hareketliliği göze çarpıyor. Zonguldak sınırlarına giren araçlar zaman zaman kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştursa da, bölgedeki trafik akışı emniyet güçlerinin müdahaleleriyle kontrollü bir şekilde ilerliyor. Düzce-Zonguldak hattındaki araç sayısında yaşanan bu artış, güzergah üzerindeki akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde de büyük bir hareketliliğe yol açtı.
Karayollarındaki bu büyük göç dalgasına ek olarak, havayolu ulaşımında da yoğun talebi karşılamak için stratejik adımlar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların ailelerine ve memleketlerine sorunsuz ulaşabilmesi adına havayolu şirketleriyle koordineli bir şekilde kapasite artışına gidildiğini duyurdu. Yapılan planlamalar doğrultusunda iç hatlarda 1214, dış hatlarda ise 292 olmak üzere toplam 1506 ilave uçuş programa alındığı kaydedildi.