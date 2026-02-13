Büyük Menderes Nehri taştı: Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre; son günlerde bölgede etkili olan yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Artan yağış miktarı, taşkın ve sel riskini yükseltirken, yetkililer özellikle dere yataklarına yakın alanlarda yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.