Büyük sarsıntı kapıda! Japon uzman 'kırılma noktası' deyip o ilçeyi işaret etti: İşte İstanbul'un en riskli ilçesi...

13:373/03/2026, Salı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, büyük Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin deprem kuşağındaki konumuna dikkat çeken Moriwaki, Küçükçekmece’den Yalova-Çınarcık hattına uzanan yaklaşık 150 kilometrelik segmentin kırılmayı beklediğini vurgulayarak Marmara Bölgesi için büyük bir deprem uyarısı yaptı. Japon uzman ayrıca, Bandırma, Balıkesir ve Demirköprü hattında uzun süredir hareketlilik olmadığını ve riskin biriktiğini belirtti.

Marmara’da tehlike büyüyor! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi’ndeki kritik fay hatlarını işaret ederek, İstanbul’un bazı ilçelerinde büyük bir deprem riskinin biriktiğini söyledi.

"Marmara’da büyük deprem bekliyorum"


Panelde konuşan Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem kuşağındaki konumuna dikkat çekerek çarpıcı bir kıyaslama yaptı

Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi’ndeki riskli hatlara işaret ederek Bandırma, Balıkesir ve Demirköprü hattında uzun süredir büyük bir hareketlilik yaşanmadığını, bunun da riskin biriktiğine işaret ettiğini söyledi. 

Türkiye Japonya’dan daha tehlikeli


Türkiye'yi kendi ülkesiyle kıyaslayan uzman isim "Türkiye, Japonya’dan daha tehlikeli bir deprem riski taşıyor" diye konuştu. 

Balıkesir’de geçtiğimiz yıl yaşanan sarsıntıların fay hareketinden ziyade magma kaynaklı olduğunu ifade eden Moriwaki, Marmara Denizi içerisindeki fay hatları için ise büyük bir deprem beklentisinin sürdüğünü kaydetti.



Japon uzman 'kırılma noktası' deyip o ilçeyi işaret etti


Silivri açıklarındaki hareketliliğe de değinen Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunda risk birikimi olduğunu belirterek, Küçükçekmece’den Yalova-Çınarcık hattına kadar uzanan yaklaşık 150 kilometrelik segmentin kırılmayı beklediğini söyledi. 

"İyi ki 23 Nisan depremi oldu"


23 Nisan’da meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu tür orta ölçekli sarsıntıların enerjinin kısmen boşalması açısından önemli olduğunu ifade ederek "İyi ki 23 Nisan depremi oldu" dedi.

