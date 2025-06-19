Camisiz minare: 8 yıldır ezan sesi eksik olmuyor

Minare adres bulunması açısından kolaylık sağlıyor





Asim Can, camisiz kalan minarenin mahallenin sembolü haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:





"Yabancıların, 'Minare olup da camisi olmayan' gibi adres tarif ettiklerine şahit oluyoruz. Geçmişi bilmeyenler, nasıl böyle bir şey olduğunu tuhaf karşılıyor. Karadeniz insanında bu tür şeyler çoktur, bazen bize soruyorlar 'Hayırdır hocam cami burada, minare orada.' Biz de diyoruz ki 'Biz yoktuk burada, ustaya minareyi yap dedik, gitti yaptı evin yanına. Minareyi caminin yanına yapmadı' gibi latifeler de oluyor."