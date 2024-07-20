Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını ikinci gününde: Müdahale havadan ve karadan sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde havadan ve karadan sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alan yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatan ekipler, gece boyunca karadan çalışmalarını sürdürdü.
Günün ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.