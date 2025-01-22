Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Sis, kent genelinde de etkisini sürdürdü.

1 /8 Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.



2 /8 Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

3 /8 Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibariyle boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

4 /8 Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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