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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

08:3722/01/2025, Çarşamba
AA
DHA
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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Sis, kent genelinde de etkisini sürdürdü.

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.


Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. 

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibariyle boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

#Çanakkale
#Sis
#Gemi

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