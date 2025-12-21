Yeni Şafak
Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

07:4521/12/2025, Pazar
Çanakkale'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#çanakkale
#kaza
#ölüm
